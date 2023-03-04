Пригожин: спецоперация в Украине может закончиться «хоть завтра»

Евгений Пригожин допустил завершение СВО на территории Украины в ближайшее время.

4 марта лидер российской частной военной кампании Wagner Group Евгений Пригожин заявил, что считает возможным завершение спецоперации в Украине "хоть завтра". Пригожин уверен, что правительство РФ может установить границы с украинским государством в районе тех линий, где дислоцируются российские военные.

Также Евгений Пригожин отметил, что несмотря на завершение спецоперации армия Украины попытается вернуть территории, вышедшие из-под контроля Киева, получая при этом активную помощь от Североатлантического альянса.