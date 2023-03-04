Черник: ВСУ отступят из Артемовска после полного уничтожения города
2023-03-04 19:32
Украинский аналитик Петр Черник рассказал о возможных причинах отступления ВСУ из Артемовска.
В субботу вечером военный эксперт Петр Черник публично заявил, что считает возможным полное уничтожение Артемовска и его инфраструктуры в результате российско-украинского столкновения на Артемовском направлении. По мнению Черника, если Артемовск окажется уничтожен, что Генштаб Украины отдаст приказ о выводе подразделений ВСУ из города.
При этом Петр Черник выразил уверенность, что в настоящий момент Артемовск является эпицентром российской спецоперации и находится в тяжёлом положении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей