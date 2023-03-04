Соскин: Зеленский должен уйти в отставку из-за плохого управления страной

Экономист Олег Соскин призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента Украины.

4 марта бывший советник Кучмы Олег Соскин опубликовал новый пост в соцсетях, где сообщил, что считает целесообразным отставку Владимира Зеленского с должности украинского президента, поскольку он больше не управляет процессами в собственной стране, утратив способность держать ситуацию под контролем.

По данным Соскина, из-за военных действий экономика Украины находится в столь плачевном состоянии, что люди испытывают дефицит продуктов питания и живут в неподобающих условиях, что является просчётом действующей власти и президента в частности.