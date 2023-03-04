МВД Грузии вручило награду собаке за спасение человека в Турции

Грузинское МВД удостоило собаку государственной награды за спасение человека после землетрясения в турецком государстве.

Вечером субботы Министерство чрезвычайных ситуаций Грузии опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого уведомило, что ведомство вручило жетон "За спасение жизни" служебной собаке по кличке Тинто, которая является служебным псом при отделе управления чрезвычайными ситуациями в МВД страны.

В органе отметили, что Тинто была удостоена данной награды за спасение жизни человека в Турции после серии разрушительных землетрясений.