Концерн Rheinmetal купит танки Leopard у Швейцарии для передачи Киеву
2023-03-04 19:51
Фирма Rheinmetal намеревается приобрести у Швейцарии танки Leopard 1 для их передачи украинским войскам.
В субботу журналисты издания Tages-Anzeiger сообщили, что находящийся в Германии оружейный концерн Rheinmetal планирует приобрести у швейцарской оборонной фирмы Ruag порядка ста немецких танков Leopard 1, которые в дальнейшем будут переданы вооружённым силам Украины.
Известно, что ранее компания Ruag купила 96 немецких танков Leopard 1 A5 у Италии, однако теперь в Берлине хотят, чтобы данные машины попали в распоряжение Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей