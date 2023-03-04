Концерн Rheinmetal купит танки Leopard у Швейцарии для передачи Киеву

Фирма Rheinmetal намеревается приобрести у Швейцарии танки Leopard 1 для их передачи украинским войскам.

В субботу журналисты издания Tages-Anzeiger сообщили, что находящийся в Германии оружейный концерн Rheinmetal планирует приобрести у швейцарской оборонной фирмы Ruag порядка ста немецких танков Leopard 1, которые в дальнейшем будут переданы вооружённым силам Украины.

Известно, что ранее компания Ruag купила 96 немецких танков Leopard 1 A5 у Италии, однако теперь в Берлине хотят, чтобы данные машины попали в распоряжение Киева.