Newsweek: НАТО испытывает беспокойство из-за возможностей подводного флота России
Американский журнал Newsweek заявил, что страны блока НАТО испытывают беспокойство из-за возможностей подводного флота России.
«Военно-морской флот России обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые из подводных лодок способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своего стратегического сдерживания», — говорится в статье Newsweek.
Авторы отмечают, что члены НАТО бьют тревогу из-за способности российских подводных лодок поражать цели в Соединённых Штатах или континентальной Европе.
Кроме того, опрошенные редакцией Newsweek эксперты считают, что в случае войны российский флот будет использоваться как один из инструментов в наборе средств управления эскалацией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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