Newsweek: НАТО испытывает беспокойство из-за возможностей подводного флота России

Американский журнал Newsweek заявил, что страны блока НАТО испытывают беспокойство из-за возможностей подводного флота России.

«Военно-морской флот России обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые из подводных лодок способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своего стратегического сдерживания», — говорится в статье Newsweek.

Авторы отмечают, что члены НАТО бьют тревогу из-за способности российских подводных лодок поражать цели в Соединённых Штатах или континентальной Европе.

Кроме того, опрошенные редакцией Newsweek эксперты считают, что в случае войны российский флот будет использоваться как один из инструментов в наборе средств управления эскалацией.