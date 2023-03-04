Соловьёв посетил зону СВУ, поговорив с окружившими Артемовск бойцами

Владимир Соловьёв утверждает, что снова побывал в зоне специальной военной операции.

4 марта российский телеведущий и журналист Владимир Соловьёв опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что снова посетил зону проведения спецоперации, побывав на двух самых горячих участках фронта.

По словам Соловьёва, он лично пообщался с бойцами ЧВК "Вагнер", которые закончили взятие Артемовска в кольцо, также побывав под Угледаром, где побеседовал с российскими морпехами Тихоокеанского флота.

Кроме того, Владимир Соловьёв утверждает, что разговаривался с российскими сапёрами и операторами станций радиоэлектронной борьбы под Донецком.