Соловьёв посетил зону СВУ, поговорив с окружившими Артемовск бойцами
Владимир Соловьёв утверждает, что снова побывал в зоне специальной военной операции.
4 марта российский телеведущий и журналист Владимир Соловьёв опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что снова посетил зону проведения спецоперации, побывав на двух самых горячих участках фронта.
По словам Соловьёва, он лично пообщался с бойцами ЧВК "Вагнер", которые закончили взятие Артемовска в кольцо, также побывав под Угледаром, где побеседовал с российскими морпехами Тихоокеанского флота.
Кроме того, Владимир Соловьёв утверждает, что разговаривался с российскими сапёрами и операторами станций радиоэлектронной борьбы под Донецком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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