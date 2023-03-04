Венгрия откладывает голосование по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Венгерский парламент начал дебаты о ратификации о приеме Финляндии и Швеции в НАТО 1 марта, но проголосует по протоколам о присоединении только во второй половине марта.

"Венгерская позиция является базовой реальной политикой", - заявил Дэвид Мартин Джонс, политолог, связанный с Венгерским институтом Дуная, в интервью PAP.

Он добавил, что Венгрия хочет получить замороженные в настоящее время средства ЕС в обмен на поддержку Швецией и Финляндией вступления в НАТО.

Предложение правительства о принятии двух скандинавских стран находилось на рассмотрении в парламенте с июля прошлого года, но только в начале марта оно было представлено в палате.

Представители правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном несколько раз заявляли, что этим вопросом займется парламент.

Хотя дебаты о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО начались только 1 марта, голосование по этому вопросу состоится еще позже, самое раннее во второй половине месяца.