Венгрия откладывает голосование по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Венгерский парламент начал дебаты о ратификации о приеме Финляндии и Швеции в НАТО 1 марта, но проголосует по протоколам о присоединении только во второй половине марта.
"Венгерская позиция является базовой реальной политикой", - заявил Дэвид Мартин Джонс, политолог, связанный с Венгерским институтом Дуная, в интервью PAP.
Он добавил, что Венгрия хочет получить замороженные в настоящее время средства ЕС в обмен на поддержку Швецией и Финляндией вступления в НАТО.
Предложение правительства о принятии двух скандинавских стран находилось на рассмотрении в парламенте с июля прошлого года, но только в начале марта оно было представлено в палате.
Представители правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном несколько раз заявляли, что этим вопросом займется парламент.
Хотя дебаты о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО начались только 1 марта, голосование по этому вопросу состоится еще позже, самое раннее во второй половине месяца.
Опубликовано: Николай Скира
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Диана Мудреченко
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