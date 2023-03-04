Сенько: Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили мирные переговоры с Киевом
Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько раскрыл подробности переговоров между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко.
4 марта белорусский посол в КНР Юрий Сенько публично заявил, что во время визита Александра Лукашенко в Пекин он обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином необходимость приложения усилий для начала российско-украинских мирных переговоров, которые способствовали бы завершению конфликта в регионе.
Также Сенько отметил, что Лукашенко поддержал план правительства Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине, отметив, что позиция официального Пекина очень важна для завершения кризиса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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