Reuters: Иран гарантировал сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной программе

Издание Reuters утверждает, что иранская сторона заявила о готовности сотрудничать с администрацией МАГАТЭ в ядерной сфере.

Вечером 4 марта журналисты американской газеты Reuters со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что правительство Ирана дало гарантии своего сотрудничества с экспертами Международного агентства по атомной энергетике. Известно, что Тегеран гарантировал МАГАТЭ во взаимодействии для закрытия всех вопросов относительно своей ядерной программы.

Также источник Reuters отметил, что гарантии для представителей МАГАТЭ были даны представителями иранского правительства "на высоком уровне".