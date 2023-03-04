В ангаре на севере Москвы возник пожар на площади около 250 квадратных метров
ГУ МЧС России по г. Москве в официальном Tg-канале сообщило о том, что на севере Москвы загорелся ангар.
В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве в 18:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А.
По прибытии спасателей по указанному выше адресу возгорание в ангаре достигло общей площади около 250 м2, произошло частичное обрушение кровли на общей площади около 200м2.
В 20:20 прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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