Кулеба появился на публике в кофте с надписью «киевский режим»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал новую фотографию в кофте с провокационной надписью.

В субботу вечером министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал новый пост в одной из социальных сетей, где сообщил, что сегодня провёл беседу с сотрудниками украинского внешнеполитического ведомства, открыто ответив на все вопросы своих коллег во время мероприятия.

Примечательно, что опубликованный Кулебой пост сопровождала новая фотография политика, на которой он стоит за трибуной, будучи одетый в кофту с надписью "киевский режим".