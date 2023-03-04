Ульянов: Украина не готова к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.

Вечером субботы постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов напомнил, что ещё в сентябре 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с инициативой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

По мнению Ульянова, данное предложение до сих пор не было реализовано из-за неготовности действующей администрации Киева исполнять инициативы Гросси.