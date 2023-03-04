Ульянов: Украина не готова к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.
Вечером субботы постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов напомнил, что ещё в сентябре 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с инициативой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
По мнению Ульянова, данное предложение до сих пор не было реализовано из-за неготовности действующей администрации Киева исполнять инициативы Гросси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
Постпред РФ Ульянов заявил о неготовности Украины к созданию защитной зоны на ЗАЭС
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Tg-канале высказался о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.Подробнее...
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