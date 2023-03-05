Не умевший до 18 лет читать и писать англичанин стал профессором в Кембриджском университете

Джейсон Ардей — мужчина, который не умел ни читать, ни писать до 18 лет. В детстве у него диагностировали расстройство аутистического спектра и задержку развития. Тем не менее в 37 лет Джейсон стал профессором Кембриджского университета.

Джейсон Ардей родился и вырос в Лондоне. Было объявлено, что из-за его проблем с развитием он проведет всю свою жизнь в доме престарелых. Однако мужчина не сдался и показал, что даже в самой сложной ситуации можно добиться чего-то большого.

В ранние годы у Джейсона диагностировали расстройство аутистического спектра и глобальную задержку развития. До 11 лет он практически не говорил, а также не мог ни читать, ни писать в течение следующих семи лет.

Восемь лет назад специалисты сказали Ардею, что он должен остаться в доме престарелых. Он не согласился с таким решением и приложил усилия, чтобы найти лучшую судьбу. На стенах в спальне своей матери он записал свои жизненные цели. Он написал, что хочет работать в Оксфорде или Кембридже.

Большая мечта Джейсона сбылась. В возрасте 37 лет он был назначен профессором социологии Кембриджского университета.

В интервью Ардей признается, что, начиная свою научную карьеру, он терялся и принимал решения вслепую. По его мнению, ему невообразимо повезло.