Германия хочет построить танковый завод в Украине
Немецкая оружейная группа Rheinmetall ведет переговоры с правительством Киева о строительстве танкового завода в Украине, пишет Bild.
Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, ожидает положительного решения правительства в Киеве о разрешении на строительство немецкого танкового завода в Украине в течение двух месяцев.
Как сообщил Паппергер в субботу, 4 марта в ежедневной газете Rheinische Post, стоимость этих инвестиций составит 200 миллионов евро.
Как напоминает Bild, представитель Rheinmetall недавно сообщил, что конфликт на Украине укрепило перспективы экономического развития компании в ближайшие годы. Rheinmetall, где работает почти 29,5 тысячи сотрудников (из них 15 тысяч в Германии), является крупнейшей оружейной группой компаний в Германии.
Согласно информации DAX, рыночная стоимость Rheinmetall в настоящее время превышает 10,8 млрд евро, а цена акций компании почти удвоилась после вторжения России в Украину.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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