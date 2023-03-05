Германия хочет построить танковый завод в Украине

Немецкая оружейная группа Rheinmetall ведет переговоры с правительством Киева о строительстве танкового завода в Украине, пишет Bild.

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, ожидает положительного решения правительства в Киеве о разрешении на строительство немецкого танкового завода в Украине в течение двух месяцев.

Как сообщил Паппергер в субботу, 4 марта в ежедневной газете Rheinische Post, стоимость этих инвестиций составит 200 миллионов евро.

Как напоминает Bild, представитель Rheinmetall недавно сообщил, что конфликт на Украине укрепило перспективы экономического развития компании в ближайшие годы. Rheinmetall, где работает почти 29,5 тысячи сотрудников (из них 15 тысяч в Германии), является крупнейшей оружейной группой компаний в Германии.

Согласно информации DAX, рыночная стоимость Rheinmetall в настоящее время превышает 10,8 млрд евро, а цена акций компании почти удвоилась после вторжения России в Украину.