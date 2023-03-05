Страны Африки выступили за участие России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года в Париже

Ассоциация африканских национальных олимпийских комитетов (ANOCA) поддержала участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.

Члены исполнительного комитета ANOCA единогласно проголосовали за это предложение на 59-й очередной сессии в Нуакшоте, Мавритания.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недавно заявил, что, по его мнению, пришло время рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов в международный спорт под нейтральным флагом.

Президент ANOCA алжирец Мустафа Берраф заявил, что организация считает, что политика не должна давить на спорт.

В конце января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил россиянам и белорусам принять участие в соревнованиях, проводимых на этом континенте, которые также могут включать в себя олимпийскую квалификацию.

Позиция МОК встретила сильное сопротивление со стороны Украины, чей министр спорта Вадим Гуцайт назвал такой шаг "неприемлемым" и призвал к бойкоту, если россиянам и белорусам будет разрешено соревноваться.

В февральском письме более 30 стран, включая Канаду, Францию, Великобританию, Польшу и США, выразили обеспокоенность по поводу нейтралитета спортсменов.