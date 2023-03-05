Премьер-министр Латвии: Передача истребителей Украине — лишь вопрос времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поддержал идею передачи истребителей Украине и оценил в интервью немецким СМИ, что поставка этого типа техники украинской стороне была лишь вопросом времени, сообщает Spiegel.

"Я не вижу причин, по которым Запад не должен предоставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить", — сказал Кариньш в интервью немецкому еженедельнику Spiegel.

Он добавил, что "поставка истребителей — лишь вопрос времени»".

Глава латвийского правительства подчеркнул, что все страны Европы должны укреплять оборонную промышленность, при этом он отметил: "Россия производит вооружение 24 часа в сутки, они перешли на военную экономику. Мы пока производим в режиме мирного времени".

Говоря о расходах на оборону, премьер-министр Латвии отметил, что в этом году его страна потратит более 2,5% ВВП. По его словам, у Латвии нет выбора. Он добавил, что сначала следует обеспечить, чтобы союзники достигли показателя 2% ВВП на оборону.