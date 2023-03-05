Bloomberg: Россия сумела достичь объемов импорта 2020 года

Bloomberg уверяет, что Россия смогла вернуть уровень импорта товаров к показателям 2020 года.

Информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что Российская Федерация сумела вновь вернуться к показателям импорта 2020 года.

После 24 февраля 2022 года Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и многие другие страны ввели невиданного масштаба санкции против России.

По заявлению Bloomberg, даже санкционные ограничения в отношении России не помешали Москве восстановить экономику.