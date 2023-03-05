Премьер-министр Латвии заявил, что поставка самолетов Украине - лишь вопрос времени

В Латвии уверены, что Украины все-таки сможет получить от Запада боевые самолеты.

В Латвии заявили, что Вооруженные силы Украины смогут получить от стран НАТО и Европейского Союза боевые самолеты.

Такое мнение выразил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, это является лишь вопросом времени.

. "Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители", - заявил он.