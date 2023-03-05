Германия хочет у купить Швейцарии 96 танков Leopard 1 для Украины
Немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 у швейцарской компании Ruag для доставки их в Украину, сообщила в субботу, 4 марта швейцарская газета Tages-Anzeiger.
Это бывшие в употреблении и на данный момент недействующие танки, которые Ruag купила в 2016 году у Италии и которые находятся там до сих пор, пишет агентство Reuters.
Сначала Ruag обратился по этому поводу в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, но получил отрицательный ответ. Tages-Anzeiger пишет, что, несмотря на это, сделка может состояться и, вероятно, будет обсуждаться правительством Швейцарии. Однако не ясно, когда это произойдет.
Танк Leopard 1 легче своего преемника Leopard 2, имеет меньший двигатель и меньшую дальность стрельбы, но считается, что он может сравниться с российскими танками Т-72.
Правительства Швейцарии и Германии заявили в пятницу, 3 марта, что Берлин обратился к Берну с просьбой перепродать танки Leopard 2. Правительство Германии заявило, что было бы очень признательно, если бы оно согласилось продать танки Leopard 2 компании Rheinmetall.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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