Германия хочет у купить Швейцарии 96 танков Leopard 1 для Украины

Немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 у швейцарской компании Ruag для доставки их в Украину, сообщила в субботу, 4 марта швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Это бывшие в употреблении и на данный момент недействующие танки, которые Ruag купила в 2016 году у Италии и которые находятся там до сих пор, пишет агентство Reuters.

Сначала Ruag обратился по этому поводу в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, но получил отрицательный ответ. Tages-Anzeiger пишет, что, несмотря на это, сделка может состояться и, вероятно, будет обсуждаться правительством Швейцарии. Однако не ясно, когда это произойдет.

Танк Leopard 1 легче своего преемника Leopard 2, имеет меньший двигатель и меньшую дальность стрельбы, но считается, что он может сравниться с российскими танками Т-72.

Правительства Швейцарии и Германии заявили в пятницу, 3 марта, что Берлин обратился к Берну с просьбой перепродать танки Leopard 2. Правительство Германии заявило, что было бы очень признательно, если бы оно согласилось продать танки Leopard 2 компании Rheinmetall.