Шойгу заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации в Украине

Министр обороны России Шойгу заслушал главу Генштаба и ходе ведения спецоперации в Украине.

В ходе служебного совещания российский министр обороны Сергей Шойгу заслушал главу Генерального штаба и командующего объединенной группировкой войск в Украине Валерия Герасимова, а также других должностных лиц "о текущем положении дел по направлениям ответственности".

Особое внимание уделялось созданию условий по безопасному размещению военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Шойгу обратил внимание Герасимова на необходимость организации всестороннего обеспечения войск. Он отметил важность бесперебойной работы медицинских и тыловых подразделений.

Ранее Сергей Шойгу провел инспекцию расположения группировки "Восток" в зоне спецоперации в Украине и наградил отличившихся военнослужащих.