ВС России применили в Украине бомбы со спутниковой системой наведения

Российские войска применили в Украине новые бомбы УПАБ-1500В массой 1,5 тонны и со спутниковой системой наведения, сообщает портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, российские войска впервые применили это оружие несколько недель назад в Черниговской области - на одном из найденных осколков были фрагменты маркировки, соответствующей УПАБ-1500В.

Эта бомба впервые была представлена ​​в России в 2019 году. На тот момент сообщалось, что она уже прошла испытания и поступила на вооружение российской армии.

УПАБ-1500В — управляемая бомба, предназначенная для поражения важных объектов. Ее можно сбрасывать на расстоянии до 40 км от цели.