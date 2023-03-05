Из-за обнищания населения в Бельгии резко увеличилось число краж со взломом

В последние месяцы в Бельгии резко увеличилось количество краж со взломом — сейчас их совершается более 200 в день, сообщает The Brussels Times.

По мнению экспертов, причиной роста хищений является обнищание общества, вызванное ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Согласно статистике, недавно опубликованной La Dernière Heure, в январе-феврале 2023 года количество краж со взломом увеличилось почти во всех регионах Бельгии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно большой рост был зафиксирован в Антверпене (115%). ), Восточная Фландрия (92%) и Лимбург (90%). Только в Брюсселе количество краж увеличилось на 32% за год.

Эксперты считают, что причиной повышения является ухудшение материального положения.

"По мере снижения покупательной способности снижается и финансовая незащищенность. Некоторые семьи больше не могут сводить концы с концами и поэтому совершают кражи со взломом", — говорится в дневнике.

Уже в начале прошлого года The Brussels Times было опубликовано исследование, согласно которому Бельгия имеет самый высокий показатель грабежей на душу населения в Евросоюзе.