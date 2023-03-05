Rzeczpospolita: Большинство поляков хотят закрытия границы с Беларусью

Согласно опросу SW Research для издания Rzeczpospolita, большинство поляков хотят, чтобы граница между Польшей и Беларусью была закрыта.

С начала 2023 года в Подляском воеводстве действует запрет на приближение к польско-белорусской границе на расстояние менее 200 метров.

"Считаете ли вы, что Польша должна закрыть все пограничные переходы между Польшей и Беларусью?" - такой вопрос задавали полякам в плебисците.

54,% опрошенных ответили "да", 28,4% поляки сказали "нет", а у 17,5% нет мнения на эту тему.

В конце февраля министр национальной обороны Мариуш Блащак также сообщил о начале превентивного расширения мер безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В настоящее время завершается строительство электронного ограждения, то есть системы камер и датчиков на границе с Беларусью. Это дополнение к стальному ограждению высотой 5,5 м, построенному на протяжении 186 км границы.

Добавим, что со 2 марта Беларусь ввела безвизовый режим въезда для граждан Польши на всех переходах со странами Евросоюза.