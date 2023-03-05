В воскресенье до полудня, 5 марта 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила о том, что в пяти областях Украины снова объявлена воздушная тревога.

На данный момент сигнал оповещения гражданской обороны «Воздушная тревога» звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях Украины.

Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.

Накануне уже была объявлена тревога в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины, которая была отменена через полчаса. Без происшествий.