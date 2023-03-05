Байден не поеден на коронацию Карла III из-за ненависти к монархии

Приближается коронация короля Карла III. В этом мероприятии примут участие не только коронованные особы, но и президенты и премьер-министры других стран. Однако президент США будет отсутствовать.

Коронация короля Карла III была назначена на 6 мая. Это будет первое подобное мероприятие в Великобритании за семь десятилетий! Однако есть много признаков того, что Джо Байден не собирается смотреть, как церковный сановник возлагает корону на голову монарха.

"Не похоже, что Джо Байден собирается присутствовать на мероприятии", - анонимно сообщил журналу Time представитель Белого дома.

По данным New York Post, решение Джо Байдена объясняется его отношением к британской монархии. Президент Соединенных Штатов со стороны матери имеет ирландские корни, и члены этой стороны семьи были одними из ярых противников английского господства.

Кэтрин Байден, мать президента США, испытывала такую ​​глубокую неприязнь к монархии, что отказывалась спать в той же кровати, которую когда-то занимала британская королева.

Когда Джо Байден собирался впервые встретиться с Елизаветой II в 1980-х годах, Кэтрин потребовала, чтобы он не кланялся ей. Сам он откровенно описал отношение своих родственников к королевской семье в своей автобиографии "Обещания, которые нужно выполнить".

Отсутствие или присутствие Байдена на коронации короля Карла III еще не подтверждено официально.