Саакашвили: Моя смерть вызовет большой хаос в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в больнице с 2021 года заявил, его смерть вызовет большой хаос в стране.
Политик утверждает, что правительство в Тбилиси медленно его убивает, а его здоровье сейчас настолько плохое, что "многие удивляются, как он еще жив".
"Путин и Медведев дали Бидзине Иванишвили, который баллотировался против меня, дали два миллиарда долларов на избирательную кампанию", - сказал Саакашвили, повторив обвинения более чем 10-летней давности.
Тогда Иванишвили — самый богатый человек Грузии и основатель ныне правящей партии "Грузинская мечта" — продал свои российские активы, прежде чем заняться политикой.
Саакашвили заявил, что Грузия теперь "принадлежит российскому олигарху" и управляется "средневековым феодалом".
Саакашвили утверждает, что его ситуация — это послание из России президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Бывший президент считает, что его "убийство" будет означать «конец грузинской демократии и суверенитета".
"Моя смерть вызовет в Грузии большой хаос", - резюмировал Саакашвили.
Опубликовано: Николай Скира
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Диана Мудреченко
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