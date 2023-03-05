Саакашвили: Моя смерть вызовет большой хаос в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в больнице с 2021 года заявил, его смерть вызовет большой хаос в стране.

Политик утверждает, что правительство в Тбилиси медленно его убивает, а его здоровье сейчас настолько плохое, что "многие удивляются, как он еще жив".

"Путин и Медведев дали Бидзине Иванишвили, который баллотировался против меня, дали два миллиарда долларов на избирательную кампанию", - сказал Саакашвили, повторив обвинения более чем 10-летней давности.

Тогда Иванишвили — самый богатый человек Грузии и основатель ныне правящей партии "Грузинская мечта" — продал свои российские активы, прежде чем заняться политикой.

Саакашвили заявил, что Грузия теперь "принадлежит российскому олигарху" и управляется "средневековым феодалом".

Саакашвили утверждает, что его ситуация — это послание из России президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Бывший президент считает, что его "убийство" будет означать «конец грузинской демократии и суверенитета".

"Моя смерть вызовет в Грузии большой хаос", - резюмировал Саакашвили.