Пригожин заявил, что дороги в Артёмовске лучше, в Санкт-Петербурге

Пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что дороги в городе Артёмовск в ДНР лучше, чем в Санкт-Петербурге.

«Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту (Артёмовску) ездить легче», — с уверенностью заявил российский предприниматель.

Пригожин предположил, что для того, чтобы жители Северной столицы смогли комфортно перемещаться по городу необходимо либо пересесть на боевую машину пехоты, либо сменить губернатора Санкт-Петербурга.

«Больно смотреть, что народ терпит губернатора, который абсолютно охамел», — подытожил Евгений Пригожин.