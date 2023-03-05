Пригожин заявил, что дороги в Артёмовске лучше, в Санкт-Петербурге
Пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что дороги в городе Артёмовск в ДНР лучше, чем в Санкт-Петербурге.
«Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту (Артёмовску) ездить легче», — с уверенностью заявил российский предприниматель.
Пригожин предположил, что для того, чтобы жители Северной столицы смогли комфортно перемещаться по городу необходимо либо пересесть на боевую машину пехоты, либо сменить губернатора Санкт-Петербурга.
«Больно смотреть, что народ терпит губернатора, который абсолютно охамел», — подытожил Евгений Пригожин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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