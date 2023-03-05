Пригожин призвал «выгнать поганой метлой» губернатора Санкт-Петербурга

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в официальном пресс-релизе заявил, что губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова необходимо «выгнать поганой метлой» с занимаемой им должности.

«Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту (Артёмовску) ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел», — сказал Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» выразил свою уверенность в том, что любой дворник смог бы исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга лучше, чем Александр Беглов.

Евгений Пригожин добавил, что ему больно смотреть на то, что происходит в Северной столице на протяжении четырёх лет нахождения Беглова на посту губернатора.