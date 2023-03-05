Причина жёлтых листьев у петунии

Всем хорошего времени суток друзья, сегодня поговорим о том как можно перелить свою красавицу петунию, как можно перелить рассаду, что с ней происходит в момент перелива.

Темно-зеленого цвета, темная листва у него здоровая и имеет здоровый вид.

При переливе растения в первую очередь страдает сама листва конечно и страдает корень, но показывает нам результат перелива это листва. Листва начинает приобретать вот такой желтовато-салатовый цвет, видите, молодые листики начинают желтеть

Это сразу первые сигналы о том что петуния сидит в очень сырой среде грунт, земля сырая даже визуально видно, что земля очень сырая из-за этого сразу показывают листья желтый цвет. Это как сигнализация сразу кустик нам дает понять, что все стоп, нельзя поливать больше ни в коем случае.

Как можно помочь этому молодому растению? Берёте такую палочку вот это может быть у нас как спичка, если большой стакан такой высокий значит нам понадобится такая пика

И мы продавливаем насквозь до глубины вот до донышка пытаемся таким образом продырявить нашу землю и выпустить оттуда излишнюю влагу

Потому что при сильном переливе, представляете вот эта вся земля она вся сырая, мы протыкаем немножко рыхлим землю. При этом центр стараемся не трогать. Где-то примерно по краям баночки продырявили что нам надо следующие сделать?

Нам надо провентилировать наши растения чтобы побыстрее ушла влага из стакана. Можно пользоваться вентилятором, можно открыть окошко, но обязательно от окошка убирайте примерно на расстояние около метра, чтобы холодный воздух не застудил наше молодое растение.

Включаем вентилятор и на расстоянии полметра обдуваем наши растения. Можно его поставить на стол. В таком положении оно продувается вентилятором, вентилятор служит как ветерок, ветерок обдувает землю и земля подсыхает в течение получаса часа можно это делать. Ему это не помешает это пойдет на пользу. Лишняя влага будет уходить с каждой минутой растение будет себя чувствовать прекрасно.

Таким образом мы искусственно удалим влагу как, примерно, после дождя если ветерок есть служа быстренько просыхает, когда на улице тишина после дождя лужи очень долго сохнут по несколько дней.

Вся жёлтая листва которая находится на этом кусту как только перестанем поливать, как только начнет подсыхать наш грунт, она вся выравняется станет темно-зеленого цвета. Такое бывает ничего страшного, где-то переливаем, где-то недоливаем, но если вы увидели что начало желтеть листва ничего страшного, все выравняется. Значит у вас сильно произошло замокание корневой системы. Для этого нужно дать время и дать проветривание, рыхлить и помогайте растению.

Главное и теперь не поливать течение 5 - 7 дней, она должна полностью просохнуть и тогда у неё выровняться и станет темно зеленый цвет листиков.