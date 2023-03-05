Доротеантус - хрустальная ромашка

Всем хорошего времени суток, сегодня поговорим о таком цветке как доротеантус он же же хрустальная трава.

Цветок очень необычный, высота его 7 - 10 сантиметров, максимальная 10 сантиметров высотой кустик. Сами листики у него такие серебристые он похож на портулак, необыкновенной красоты растения в виде вот таких вот ромашек

Сами цветки тоже блестят на солнце. Его выращивают сажают, пересаживают на солнечные места в принципе при нормальной приживаемости кустиков он после этого сеется и в дальнейшем могут семена прорастать на следующий год путем посева сами себя сеют.

Вот он у нас пересаженный уже пикировали мы его видите принимается он хорошо

Выращиваются семена, также в виде рассады, рассадным способом кустики. Сеются семена заделываются 0,5 сантиметра даже лучше всего меньше, можно заделывать песочком. Мы заделывали песком слегка-слегка песком. Весь хорошо входит также не боится влажности при всходах такой вот мощное растение, которое не боится влаги. Если приглядеться она у нас уже блестит. Видите начинает блестеть, листва у него блестящая становится, особенно на солнце сейчас от лампочки вот видите блестит немножко

Но это будет в процессе когда начнет развиваться кустик очень сильно мы это еще увидим. В мае месяце уже появятся цветки, эти растения мы будем пикировать дважды, а то и трижды потому что растения сильно тянется к свету и мы таким образом с каждой пересадкой расширяем сам кустик.

Хрустальная трава очень красива сажают её на солнечных местах на постоянное место, цветет практически все лето до поздней осени.