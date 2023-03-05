Выращивание лука Эксибишена на рассаду

Если бы вы знали как я люблю выращивать лук эксибишн. Меня одолел спортивный интерес и я мечтаю вырастить до 1 кг, но больше 600 г не было ни разу.

Когда сеять эксибишн на рассаду?

Обычно я сею семечки этого сорта лука за 60 дней до высадки в грунт. К примеру, у нас в Волгоградской области его можно высаживать в конце апреля и в начале мая, значит посев в конце февраля, в начале марта.

Семена эксибишн от проверенных агрофирм всегда пропитаны специальным раствором от болезней, поэтому не вижу смысла замачивать.

Беру тару от питьевой воды, делаю по бокам отверстия что-бы кислород поступал к корням, наполняю питательным грунтом, утрамбовываю, проливаю и выкладываю семечки.

Семечки лучше крепятся к зубочистке, спичке или шпажке, смоченные в воде.

Так постепенно выкладываю ряд за рядом и сверху присыпаю землей 0,5-1 см. сверху. Аккуратно опрыскиваю из пульверизатора и сверху накрываю пакет. Эту емкость ставлю в удобное светлое место и жду когда начнут проклевываться первые семечки. Затем пакет снимаю и на досветку.

Первые ростки покажутся через 5 дней, может чуть позже. Снять пленку лучше чуть раньше, не допустить вытягивания лука под пакетом. Световой день должен составлять 14-15 часов. После появления ростков на пару дней ставлю в прохладу, а потом опять в тепло.

Уход за рассадой лука эксибишн

После снятия пленки всегда слежу за состоянием грунта, он должен быть умерено влажным, не залитым и пересохшим, а умерено влажным.

Если вы видите что тянется тонкий и слабый лук, сразу подкормите его нитроаммофоской 1г на 1 л. воды. Поливать аккуратно, удобной лейкой, без напора, что бы не вымыть корни.

Поскольку я делаю грунт из универсального + почвобрикеты, то обогащенный состав прекрасно питает лук и подкормки не провожу.

Зачем подстригать лук эксибишн?

Как только петелька у Эксибишн выпрямится, я подстригаю. Проверенно опытом, стригу лук до высадки несколько раз и он становится крепче и крупнее.

Как понять пора стричь или нет? Как только начинают ложиться, сразу проводите стрижку.

Перед высадкой в грунт подстригаем рассаду на 1/3.

Рассаду высаживаем после того, как минует угроза возвратных заморозков. Можно грядки пролить фитоспорином. Если корни длинные, их срезайте смело ножницами на 1/3 длины.

В лунки опускаем рассаду, распрямляем корневые волоски, присыпаем землей. Сильно не заглубляйте, так как у эксибишн будущая луковица должна быть на уровне почвы или немного ниже. Не утрамбовываем сильно.