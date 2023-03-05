Самая удобная инструкция выращивания рассады сладкого и горького перца
Как посеешь семена на рассаду, так урожай и соберешь. Приниматься за его посев необходимо уже в конце зимы.
Посев:
Берем тару, наполняем хорошим обогащенным грунтом. Проливаем и раскладываем семечки, углубляем на 0,5-1 см. Сверху натягиваем пленку и ставим в тепло (+25 градусов). Росточки появляются не сразу, а на 10-14 дней.
Появились ростки:
Убрать на три дня в прохладное место (+18 градусов), в этот период надземная часть не будет расти, зато в ширь пойдет корень. Обеспечьте досветку.
Два настоящих листа:
Если растение вытягивается, можно прибегнуть к препарату "Атлет". Если все делать как описала выше, то растение с досветкой не вытянется.
3-4 настоящих листа:
Пришло время пикировать. Я начинаю пикировать когда 3-4 листики только появляются. Углубляю до семядольных. Есть те, кто утверждает, что пикировка перцу вредна. Я с этим не согласна.
Подкоомка:
Подкормку перца в хорошем грунте можно не делать, а подкормить за 2 недели до высадки в грунт. Можно удобрить минеральными удобрениями после пикирования в этот же день и через 10 дней повторить: азот+калий+фосфор (20:20:20) 20 г. на 10 л. воды. Я лично подкармливаю за 2 недели до высадки на постоянное место, а поливаю иногда пивом 100 мл на 1 л. воды.
Появились бутоны:
Обычно, в среднем через 40 дней после появления всходов начинается бутонизация. В этот момент я поливаю зольным раствором. 1 стакан на 10 л. воды. Рекомендуется опрыскать маг бором по инструкции (20 г. на 10 л. воды). Все это предотвратит осыпание бутонов. Через несколько дней опрыскать триходермой или фитоспорин.
Пересадка в грунт:
Обычно через 50-60 дней после всходов, перец высаживают в грунт. Но для этого надо постепенно закаливать. При пересадке рассаду переваливают, стараются не повредить корни. В лунку можно положить органику, немного золы, доломитовой муки или строительного мела, посадить перец и полить. Через 7-10 дней полить коровяком, куриным пометом. Опрыскать от вредителей.
Через 3-4 недели:
Подкормка гумат калия по листу и под корень. Можно использовать монофосфат калия 50 г. на 10 л. воды.
Профилактика:
Периодически проводить профилактику от болезней и вредителей.
Опубликовано: Ангелина Крент