Самая удобная инструкция выращивания рассады сладкого и горького перца

Как посеешь семена на рассаду, так урожай и соберешь. Приниматься за его посев необходимо уже в конце зимы.

Посев:

Берем тару, наполняем хорошим обогащенным грунтом. Проливаем и раскладываем семечки, углубляем на 0,5-1 см. Сверху натягиваем пленку и ставим в тепло (+25 градусов). Росточки появляются не сразу, а на 10-14 дней.

Появились ростки:

Убрать на три дня в прохладное место (+18 градусов), в этот период надземная часть не будет расти, зато в ширь пойдет корень. Обеспечьте досветку.

Два настоящих листа:

Если растение вытягивается, можно прибегнуть к препарату "Атлет". Если все делать как описала выше, то растение с досветкой не вытянется.

3-4 настоящих листа:

Пришло время пикировать. Я начинаю пикировать когда 3-4 листики только появляются. Углубляю до семядольных. Есть те, кто утверждает, что пикировка перцу вредна. Я с этим не согласна.

Подкоомка:

Подкормку перца в хорошем грунте можно не делать, а подкормить за 2 недели до высадки в грунт. Можно удобрить минеральными удобрениями после пикирования в этот же день и через 10 дней повторить: азот+калий+фосфор (20:20:20) 20 г. на 10 л. воды. Я лично подкармливаю за 2 недели до высадки на постоянное место, а поливаю иногда пивом 100 мл на 1 л. воды.

Появились бутоны:

Обычно, в среднем через 40 дней после появления всходов начинается бутонизация. В этот момент я поливаю зольным раствором. 1 стакан на 10 л. воды. Рекомендуется опрыскать маг бором по инструкции (20 г. на 10 л. воды). Все это предотвратит осыпание бутонов. Через несколько дней опрыскать триходермой или фитоспорин.

Пересадка в грунт:

Обычно через 50-60 дней после всходов, перец высаживают в грунт. Но для этого надо постепенно закаливать. При пересадке рассаду переваливают, стараются не повредить корни. В лунку можно положить органику, немного золы, доломитовой муки или строительного мела, посадить перец и полить. Через 7-10 дней полить коровяком, куриным пометом. Опрыскать от вредителей.

Через 3-4 недели:

Подкормка гумат калия по листу и под корень. Можно использовать монофосфат калия 50 г. на 10 л. воды.

Профилактика:

Периодически проводить профилактику от болезней и вредителей.