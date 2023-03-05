Рогов: 3,5 тысячи обучившихся в Британии бойцов ВСУ прибыли в Запорожье

Владимир Рогов сообщил о переброске в Запорожье обученных британскими инструкторами украинских солдат.

Лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что за последние несколько суток на территорию Запорожья прибыло порядка трёх с половиной тысяч солдат вооружённых сил Украины, которые ранее прошли обучение в Великобритании.

При этом Рогов отметил, что среднестатистический курс обучения украинских бойцов на базе Воркоп в Британии обычно занимает от трёх до четырёх недель.