Подкормка молодых всходов

Всем привет друзья, сегодня мы поговорим с вами о том надо ли кормить молодую рассаду стоит ли это делать.

Поговорим о том как как поливать молодые всходы, а именно как подкармливать до момента пикировки то есть пока у них не появится два-три настоящих листа. До момента пикировки как надо поступать с вот такими молодыми всходами.

Смотрите внимательно у нас они только только-только начали всходить, это у нас петуния у нас она посеяна в гранулах

Всходят они у нас дружно, расстояние между ними 0,5 сантиметра. Допускается сантиметр это будет еще лучше. В этом возрасте, мы ничего не делаем с ней. Вот как она начала всходить, мы не мешаем ей, только увлажняем почву с пульверизатора.

В дальнейшем мы будем смотреть. Здесь уже идет индивидуально каждому растению. Мы уже знаем что ему не хватает от чего он страдает где-то перелив, где-то недолив, где-то растение сохнет, где-то мокрое растение, где-то также растение нуждается подкормках.

Мы подкармливаем удобрениями молодые растения очень аккуратно, ни в коем случае нельзя, допустим как пишут на упаковках, вот возьмем к примеру комплексное удобрение для цветов, там пишут: возьмите столовую ложку разведите на 10 литров воды. Но нам надо учитывать что вот это, что сидит у нас в ящиках вот она видите это маленькое растение. Мы имеем дело с маленькими нашими всходами нам ни в коем случае нельзя навредить помешать. Молодые всходы очень мало кушают очень мало пьют воды.

Допустим, что растения уже вот этим нашим росткам будет 2 недели еще только-только начали выкидывать первый листик и в это время вы видите что, что-то не хватает растениям, допустим узкие листья, худенький слабенький стебель. Берете обычное комплексное удобрение, но ни в коем случае не кладите на ведро допустим коробок спичечный весь или столовую ложку. А вы делаете так - одну третью часть ложки на 10 литров воды или в крайнем случае половина столовой ложки на ведро воды.

Это все-таки молодое растение, молодой росток ему не надо коробок на ведро воды как минимум одну третью часть. И вы тем самым будете уверены что вы никаким образом не будете стимулировать его слишком большой рост.

В дальнейшем, когда будет растения развиваться то необходимо уже там добавлять дозу пол столовой ложки на ведро воды. Ложку на ведро воды это уже после пикировки когда уже растения окрепнет вырастет наберет 3-4 настоящих листьев.