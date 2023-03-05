Вячеслав Володин рассказал, какую выгоду США имеют от поставок оружия и финансов Киеву странами Европы.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что Соединённые Штаты находятся на двенадцатом месте по оказанию помощи Украине в соотношении с государственным ВВП, поскольку Вашингтон заставляет европейские страны спонсировать киевский режим для собственной экономии.

При этом Вячеслав Володин отметил, что оказание военной и финансовой поддержки Украине не соответствует национальным интересам государств Евросоюза.