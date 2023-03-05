Выращивание запоздалых всходов петунии

Друзья всем привет, сегодня мы поговорим с вами о том как правильно пикировать петунию. У нас они уже на подходе стоят, некоторые некоторые еще маленькие.

Что мы делаем с маленькими растениями, которые совсем совсем маленькие, которые получаются сидят вот так вот вместе с большими растениями. Попадаются вот такие вот маленькие совсем-совсем

Даже бывает попадается без без настоящих листьев потому что семена

просыпаются, не одновременно, одни пораньше другие тугодумы попозже. Вот видите между крупными растет совсем совсем маленький росток

Что с ним делать. Если ему протянуть руку помощи, пересадить его, то из него вырастет очень красивое растение, очень красивый куст.

Бывает так что мы когда пикируем все подряд теряются маленькие растения. Из-за того что им не хватало солнечного света искусственной подсветки они плохо развивались. Им необходимо помочь таким образом чтобы не потерять наше будущее растение его можно оставить аккуратно в ящике. Когда мы пикируем крупные ростки, мелкие можно оставить аккуратно вытащить крупные, а мелкие оставить дальше развиваться.

Бывает происходит когда пикируем наши росточки попадаются между ними вот такие вот крошечные

Без настоящих листьев вот у них семядольные листики, у кого-то начали появляться маленькие первые листья у кого-то нет. Это происходит происходит довольно часто. Мы пересаживаем их в отдельные такие контейнеры - кассеты, мы делаем посередине дырочку ставим растения, аккуратно поливаем.

Проходит несколько недель и растения начинает догонять своих братьев и сестер. Постепенно вот эти малыши догоняют остальных на этом нужно дать время.

В отдельной ячейке никто не мешает и растение развивается так же стремительно быстро.

В большие емкости нежелательно сажать, потому что там очень большая площадь грунта, грунт плохо просыхает, а здесь в маленькой ячейке просыхает быстро, из-за этого растение не угнетается и не находится в сыром положении. Также когда подсыхает его аккуратно пробрызгали вот дали им влажность необходимо следить и наблюдайте за ним. Иногда рыхлите.

То есть давайте ему второй шанс этому малышу, такому протягиваете руку помощи ему и он отблагодарит вас пышным красивым цветением.