Борьба с черноножкой у рассады

Всем привет друзья, сегодня мы поговорим о том как победить черноножку, как не допустить ее возникновение.

Вот посмотрите неделю назад взошли наши петунии, всходы появились очень дружно, очень хорошо

Но бывает так когда всходы всходят дружно и начинает потихонечку косить их черноножка. Растения начинают падать, растения начинают погибать. Это происходит из-за большой сырости и очень большой влажности в нашем ящике.

Грунт который в котором сидит наша петуния, он не должен быть сильно влажным в то же время, не должна земля быть сухая.

Нужно находить золотую середину. Поливать ее необходимо по мере подсыхания. То есть увидели когда подсыхает земля в этот момент необходимо брызгать из пульверизатора. Как увидели, что увлажнили почву достаточно. Можно даже забрызгать наши растения в молодом возрасте и от чрезмерной сырости будет возникать черноножка. Будет губить растения, будет создаваться плесень и так далее.

Если вы увидели, что растение начинает погибать в этом месте необходимо подсыпать золой и тут же необходимо начинать делать проветривание, чтобы ветром шел обдув растений и обдув самой земли.

Еще один такой враг его называем сухоножка.

Сухоножка это тоже коварный враг, только он действует наоборот. Самое страшное когда он действует это в молодом возрасте растения. Когда растению еще нету двух-трех недель в этот момент по краям ящика сильно сохнет. Очень сильно подсыхает наша земля наш грунт по краям, потом полностью подсыхает весь ящик и начинают растения погибать.

От пересушивания погибает растение очень быстро. Если прозевать этот

момент растения можно потом не восстановить она высохнет и упадет. Так что будьте бдительными всегда проверяйте почву пальцем вот так вот

Если сухая, обращаю ваше внимание. сразу пробрызгаете хорошо. Особенно края вашего контейнера или ящика, середину можно не так сильно брызгать пульверизатором как по краям. потому что по краям сохнет очень сильно

Теперь знаете что есть такой враг сухоножка они ходят разными дорогами. Сухоножка возникает когда мы забываем пробрызгивать . Черно ножка это тоже такой враг молодым растениям особенно молодым.