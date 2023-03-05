ISW: войска России имеют позиционное преимущество над ВСУ в Аретмовске

Институт изучения войны рассказал о преимуществен российских военных над украинскими на Артемовском направлении.

5 марта зарубежный Институт изучения войны (ISW) сообщил, что вооружённые силы России пока не в состоянии окружить подразделения армии Украины в Артемовске, также не имея возможности прямо сейчас вытеснить противника из города. Вместе с тем в ISW отметили, что российские войска возле Артемовска обладают сильным позиционным преимуществом.

По данным аналитиков ISW, это преимущество группировки российских войск способствует тому, что ВСУ готовятся к полному отступлению из Артемовска.