Рыхление земли для рассады

Всем привет друзья, сегодня мы говорим о том как важно рыхлить наши растения.

Для того чтобы рыхлить наши растения, вот они видите уже в стаканчиках находится, необходимо взять удобно удобное приспособление допустим такую палочку острую

Не сильного острую, можно краешек немножко затупить, можно спичкой рыхлить, можно специальные сейчас приспособление есть.

Для чего нужно рыхление, для того чтобы поступал воздух нижнюю часть нашего стакана, также чтобы верхний слой при поливе растения, верхний слой земли он слеживается и получается такой небольшой пласт земли, его необходимо разбивать хотя бы немножко.

Аккуратно обходите вот так вот по кругу стакана

Надо аккуратно, не задевая листьев обязательно так прорыхлить каждый стаканчик. Это дает возможность воздуху проникнуть глубже, так же это способствует также просыханию земли в стакане.

Таким образом когда вы рыхлите вы тем самым помогаете растению. Растение начинает дышать, корневая система и само растение себя чувствует очень хорошо.

Рыхлим можно также обычной спичкой. Не надо часто рыхлить, ну достаточно хотя бы два раза в месяц прорыхлите немножечко, вы тем самым поспособствуете растению развиваться правильно и растения также отблагодарит вас пышным цветением, быстрее начнет развивать кустик не будет создаваться в стаканчике болото.

Самое главное, напоминаю вам, разбить этот верхний слой который препятствует выходу излишней влаги из стакана. Чтобы корень не загнивал чтобы не создавалось пласта нужно немножко продырявливать почву, но обратите внимание чтобы не повредить корешок.