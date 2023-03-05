Средства ПВО России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что российскими средствами противовоздушной обороны успешно сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Данный украинский многоцелевой вертолёт был сбит в окрестностях города Димитров Донецкой Народно Республики.

Кроме того, за сутки прошедшие сутки специальной военной операции России на Украины российскими силами перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Конашенков подытожил, что с начала проведения спецоперации армия России вывела из строя 216 вертолётов и 3 336 дронов украинской стороны.