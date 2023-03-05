Гладков: ВСУ ведут обстрел села Щетиновка в Белгородской области

5 марта Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села приграничного Щетиновка украинскими войсками.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новый пост на своей странице в Telegram, где сообщил, что прямо в эти минуты подразделения вооружённых сил Украины ведут артиллерийский обстрел населённого пункта Щетиновка. По данным Гладкова, к настоящему моменту пострадавших от обстрела в селе нет.

Вместе с тем Вячеслав Гладков отмечает, что украинские снаряды повредили линию электропередач в селе, а также один из сараев на территории местного предприятия.