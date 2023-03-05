Бархатцы: подготовка на рассаду

Всем привет друзья, сегодня я расскажу вам о бархатцах, как мы их сажали в какие сроки.

Это голландский сорт, они очень крупные, низкорослый кустик у них, до 20 сантиметров высотой. Вот посмотрите уже начинают появляться первые настоящие листики. Растут они очень дружно, всходят очень хорошо.

Сеяли мы их семенами, заделывали наши семена сантиметровым слоем земли. Всходят очень хорошо, растет отлично, почва у них слегка влажная. Они не боятся, у нас, ни черноножки, ни плесени. Мы их проветриваем 2 раза в день. Они у нас не падают, не валяются, у них стволики очень крепкие и закалены

Нам надо теперь дождаться настоящих 2 - 3 листиков и мы их будем пересаживать по стаканам. Замечу, что всходы очень хорошие нигде ничего не падает.

Это растение достаточно крепкое, бархатцы вообще славятся своей крепостью.

Вот эти рядышком сидят посажены 10 дней назад.

Видите еще только-только начинают листики настоящие появляться. Эти бархатцы чуть пораньше посажены 2 недели назад.

Бархатцы мы сажаем смесь, у нас получается 5 расцветок мы увидим эти расцветки в мае месяце. Расцветки у нас желтые и оранжевые, и красные, и всякие всякие

Бархатцы мы сажаем все низкорослые бордюрного роста.