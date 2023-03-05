Подготовка грунта для рассады

Всем привет друзья, сегодня мы с вами поговорим о земле как мы ее готовим.Мы покупаем землю в магазине вот таких больших мешках, обычно 50 литровые

Также в магазине есть 10, литровые 5-литровый мешки, сейчас все есть. Земля нам нравится, очень хорошая, но в ней также присутствуют всякие такие вот палочки. Палочки спрессованный торф и так далее. Для этого чтобы нам провеять землю, чтобы там не было всяких шариков палочек камушков, мы ее провеиваем через сито вот таким образом

Мы провеяли, чистая земля прошла, шарики остались с камушками. Их не надо выбрасывать. Мы используем их как дополнительный дренаж. Вот такие вот видите веточки палочки и так далее, мы насыпаем примерно 2 сантиметра в ящик, вот так вот и раскладываем

Видите там разные шарики волосики и так далее

После этого мы берем чистую землю вот смотрите без всяких примесей она вот такая вот чистая

И добавляем в нее немножко песка это также будет служить нам дренажом, а также при поливе будет очень хорошо впитывать влагу.

Вот мы, немножко перемешали и верхним слоем выкладываем нашу землю, после того как мы выложили нашу землю чистую, мы уже немножко приминаем

Вот примяли, после этого мы ее заливаем можно горячей водой теплой водой. Хорошенько проливаем ее, даем ей впитаться в течение двух-трех часов.

После чего мы уже делаем, допустим, бороздки линейкой если мы сажаем, допустим петунию или виолу. Если нет, то просто сеем семена и засыпаем этой же чистой землей, нашим чистым грунтом, немножко добавили песка и засыпаем сверху нашим чистым провеяной землей.

Для чего мы это делаем, для чего мы провеиваем нашу покупную землю через сито? Для того чтобы петунья наша, или любой другой цветок любая семечка не застряла на этих вот шариках вот этих вот волосиках, не запутались корешки и все растения, все семена удачно проросли

В ней попадается также маленькие веточки палочки и так далее.

Поэтому растения без проблем у нас укореняются им ничто не мешает, потому, что земля у нас получается без всяких шариков камушков и веточек, очень удачно все всходит и очень хорошо всё растёт.