Гарцев: хирурги Донецка достали пулю из работающего сердца

Глава Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев утверждает, что донецкие хирурги провели операцию по извлечению пули из работающего сердца.

5 марта глава Министерства здравоохранения Донецкой Народной республики Дмитрий Гарцев публично заявил, что накануне в одну из больниц Донецка поступил 36-летний пациент с ранением в области груди. Позднее выяснилось, что пуля вошла в сердце, застряв в перикарде, однако была успешно извлечена врачами без остановки работы органа.

По данным Гарцева, сейчас пациент, из чьего сердца медики смогли достать пулю, проходил программу постоперационной неврологической реабилитации.