Петуния: посев без пикировки

Всем привет друзья, сегодня будем сажать с вами петунию гранулированную вот в такие вот кассеты.

Вот такая одна кассета занимает 100 ячейки 3 на 3 сантиметра, можно использовать чуть пошире, чуть поуже это неважно.

Самое главное, если вы хотите посадить петунию семенами и не пикировать при этом то я вам советую начинать посев петунии где-то с 1 марта и можно также до 15 до 20 марта.

Если вы хотите не пикировать то разложим семена по центру

После того когда раскидали семена вы немножечко прижимаете семечку чтобы корни семечки сразу начали уходить в грунт вот таким образом

Грунт мы используем садовую землю она уже содержит в себе все необходимые элементы: это азот фосфор калий и так далее. Вся земля у нас сбалансирована, она у нас покупная каждый год мы ей пользуемся. Советуем вам также сажать петунию только в покупную землю. В покупной вся земля просыхает очень быстро, не развивается черноножка не плесневеет, но если конечно вы при этом ее проветривать ежедневно, то никакой плесени на ней не собирается.

Надо засыпать кассеты землей, немножко ее утрамбовать вот так чтобы не создавалось пустоты.

Она должна немножечко уйти вниз чтобы у нас получился вот такой вот бортик. После этого землю хорошо пробрызгать чтобы земля напиталось влагой. Чтобы во влажных условиях прорастало наша семечко.

После того как мы разложили семена и утрамбовали, мы берем пленочку и укрываем полностью наш ящик

Ставим в теплое место, где температура 25 градусов на освещенное место.

Всходы появляются примерно на 5 день, но пленочку нужно постоянно каждый день переворачивать.

Если вы заметили, что где-то начинает, например, большая сырость скапливаться то нужно обязательно проветривать в течение часа, хотя бы, каждый день. Капли будут собираться на пленке они губительны для наших семян. Мы переворачиваем примерно два-три раза в день.

Спустя две недели как взошли у нас наши всходы вот посмотрите

В основном все семена проросли очень хорошо. Обратите внимание, рассада петунии очень крепкая уже появляются первые и вторые листики.

Я ещё раз хочу сказать: кто хочет не пикировать, надо сажать примерно с марта. С 15 марта если вы посеете она у вас до мая месяца разовьется кустик. После этого вы вытащите этот кустик и посадите уже непосредственно в то место где она будет у вас расти все лето до самых заморозков.