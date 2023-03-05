Петуния: посадка и советы по выращиванию

Всем привет друзья, сегодня мы сажаем с вами петунию. Петунию мы берем такой вот розовую с прожилочками.

Очень красивая 20-25 сантиметров высота бордюрного роста. Мы стараемся петунию сажать всю компактную бордюрного роста, которую ни ветер, ничего не ломает, которая растет очень красиво.

Мы сделали бороздочки, разложили семена

Семена, видите, все гранулированные, очень хорошего качества, мы берём их по 100 штук упаковками большими.

После этого как мы разложили семена мы берем у такого вот такую ручку или карандашик

И немножко вдавливаем гранулы в грунт

Грунт, также, должен быть обязательно влажным

Для чего это делаем? Чтобы сразу вот этот росток который появляется, чтобы корни сразу уходили в землю. Чтобы растения не болталась на земле, а сразу же углублялась корнями вглубь.

После того как мы ее всю аккуратненько вдавили, мы еще раз берем сверху из пульверизатора пробрызгаем. Чтобы гранулы после этого начинали распадаться. Чтобы дать семечке лучше пробиться сквозь гранулы мы их сверху и проливаем, пробрызгиваем из вот таких пульверизаторов

После этого мы берем пленочку обычную, целлофановую и накрываем нашу ёмкость. Убираем в теплое место 20-25 градусов под вот вот такое вот освещение

Под искусственное освещение. Температура должна быть 20-25 тогда очень хорошо взойдут, хорошо и дружно семена. Они у нас прорастают через четыре пять дней.

Прошло уже около 6 дней, всходы начали появляться уже на четвертый день.

Нет, смысла накрывать больше плёнкой, потому что мы смотрим каждая семечка всходит и набирает зеленую массу, появляются листики то есть дальше держать их под пленкой не имеет никакого смысла.

Земля у нас немножко влажная, она должна быть немножко влажной, ни в коем случае не сухой, потому что если сухая будет почва это очень губительно для наших молодых ростков. Потому что почва если сухая моментально высыхает наш росток и он погибает от засухи. Для этого мы берем пульверизатор и пробрызгиваем слегка. Это можно сделать в течение дня несколько раз. Если у вас быстро сохнет грунт то это можно делать 2-3 раза в день. Если почва подсохла ни в коем случае не поливайте а пробрызгаете из пульверизатора.

Когда растения у нас окрепнут совсем прямо, уже появится 2-3 настоящих листика тогда да тог да можно из бутылочки поливать, аккуратно из леечки.