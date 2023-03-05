Виола: пикировка рассады

Рассада виолы у нас очень крепкая, здоровая, закаленная, не перетянутая, как раз момент для пикировки.

Растения уже требуют того, чтобы мы его начинали пересаживать. Пересаживаем мы в маленькие стаканчики вот такие вот

Делаем по центру стакана маленькое отверстие по центру

Заранее мы стаканы все полностью пролили водой, стаканы пропитались, земля влажная. Это, желательно, делать заранее, можно за два, за три часа, можно залить ящик и оставить на целый день чтобы вода впиталась, чтобы стаканы были слегка влажные. Это нужно делать обязательно при пересадке растений.

Вот мы берем берем виолу, предварительно каждый росток мы разделяем друг от дружки, чтобы нам удобно было пересаживать ее.

Вот таким образом раскладываем над каждым стаканчиком

Что еще хочу сказать: здесь необходимо пикировке обратить внимание, что дальше вот этой розетки, вот они где листики пошли, глубже закапывать ни в коем случае нельзя.

Даже если растения, допустим, вытянулась ни как у нас примерно 4 сантиметра, вот ножка маленькая у не, а вот такая ножка длинные

Даже в этом случае нужно закапывать растения по вот эту вот розеточку, по первые листики

После того как мы разложили растения над нашим отверстием, можно с помощью палочки аккуратно засовывать таким образом

Таким вот образом, аккуратно контролируя нажатие, оно туда залазит хорошо.

После этого как мы посадили наше растение в центр мы немножко прижимаем

Получается что у вас растения находится в середине стакана, вот он у нас стаканчик такой

Получается по центру сидит растение.

После того как мы пересадили наши растения, мы берем такую вот водичку слегка розового цвета с марганцовкой

И еще раз немножечко проливаем почва у нас и так сырая, поэтому много лить не нужно

Иногда попадаются маленькие растения между крупными. Маленькие растения мы не выбрасываем а пересаживаем в маленькие такие вот ячейки кассеты

Они со временем подрастут и мы их пересадим в стаканы.