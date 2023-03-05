Петуния: пикировка рассады

Вот и подошло время когда надо пикировать петунию, мы будем пикировать ее в такие вот маленькие стаканчики с обрезанной верхушкой.

В ящик влазит очень много они стоят плотно друг к другу

Для того чтобы начинать нам пикировать мы берем такую линеечку обычную и достаем начинаем с карая

Достаем, кладем ее на ящик, таким образом, аккуратненько выкладываем

Потом линейка нам не нужна будет у за того что мы вытащим определенное количество и у нас появится промежуток. И мы сможем уже руками доставать и спокойно.

После того как мы вытащили наши растения мы сейчас будем разделять разделять по одной штучке. И после этого мы сделаем такие вот отверстия в середине каждого стакана, можно делать карандашом можно ручкой такие вот маленькие отверстия прям по центру стакана

Чтобы наши растения без проблем туда залезли

И закапываем до вот такие вот семядольных листиков да да такой вот шейки выше нельзя

Чтобы листья следующее выходили без всяких препятствий. После того как мы их мы их вот таким образом пересаживаем, можно пальчиком мы закрываем той же землей закрываем эту луночку.

Обращаю ваше внимание что больше нельзя доводить чтобы листья вот эти настоящие были совсем вот такими большими.

Растению будет трудно приживаться и она начнет ложиться на стакан.

Когда мы в таком маленьком положение пикируем, вот только только они, буквально, 3-4 дня назад стали у нас стали появляться настоящие листики. Вот через пять дней можно уже при появлении таких настоящих листов уже пора пикировать и не дожидаться пока они начнут вытягиваться.

Обращаю ваше внимание, само наше растение маленькое и корни у нее, не сказать что, большие нормальные корни для маленького растения

Не стоит думать что если маленький корень - то растения не приживется. Ничего подобного, все это уже проверено временем все приживается. Не может быть у такого маленького ростка здорового корня. Все соответствует корешки вершки.